تأجيل وإلغاء عدد من عروض الكي بوب في الصين

Photo : YONHAP News

تم إلغاء أو تأجيل عدد من عروض الكي بوب التي كان من المقرر تنظيمها في الصين خلال هذا الشهر، بينما أكدت الحكومة الصينية على عدم وجود خلافات في الرأي بشأن التبادلات الثقافية مع كوريا الجنوبية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لين جيان" أمس ردا على سؤال عما إذا كانت شركات الترفيه الكورية لا تزال تتقيد بالدخول إلى السوق الصينية، إن الجانب الصيني ليس لديه خلاف في الرأي بشأن التبادلات الثقافية الصحية والمثمرة، وأضاف أنه لا يعرف تفاصيل تأجيل أو إلغاء عرضين كان من المقرر أن يقدمهما فنانون كوريون في الصين.يذكر أنه تم تأجيل "عرض الحلم" للكي بوب الذي كان من المقرر تنظيمه في الصين نهاية هذا الشهر بأكبر حجم منذ 10 سنوات، بحضور حوالي 40 ألف متفرج في الملعب الرياضي في "سانيا" بمقاطعة "هاينان" الصينية. ووفقا لصناعة الغناء الكورية، أصبح تنظيم العرض صعبا لأن جهة التنظيم الصينية لم تحدد موعده بوضوح.كما تم إلغاء عرض كان من المقرر أن تقدمه فرقة الفتيات الكورية "كابلر" في مدينة "فوتشو" الصينية يوم 13 سبتمبر لأسباب غير واضحة.