عربي

الاقتصادية

تضاعف حجوزات تذاكر القطارات في عيد تشوسوك بالمقارنة مع العام الماضي

Write: 2025-09-18 13:49:03Update: 2025-09-18 14:17:42

Photo : YONHAP News

تبين  أن  عدد  مقاعد  القطارات  التي  تم  حجزها  أمس،  وهو  اليوم  الأول  من  فتح  الباب  لحجز  تذاكر  السفر  بالقطارات  خلال  فترة  عيد  الحصاد  "تشوسوك"،  قد  ارتفع  إلى  الضعف  تقريبا، مقارنة  بالعام  الماضي. 
وقالت  شركة  السكك  الحديدية الكورية،  "كوريل"،  إن  نسبة  حجز  تذاكر  عيد  تشوسوك  لخطوط  مثل  "كيونغ بو"  و"كيونغ  جو" قد  بلغ  73.3%، حيث  تم  بيع  مليون  و263  ألف  تذكرة  من  إجمالي مليون  و723  ألف  تذكرة  متاحة  للحجز،  بارتفاع بلغ  تقريبا  ضعف  العدد  المماثل في  العام  الماضي. 
وحسب  أنواع  القطارات،  بلغت  نسبة  حجز  القطار  السريع 82.1%،  والقطار  العادي 45.9%. 
وعندما  بدأ  فتح  الباب  لحجز  تذاكر  عيد  تشوسوك أمس،  شهدت  تطبيقات الهاتف  المحمول  والمواقع الإلكترونية  إقبالا  كبيرا  من  المستخدمين، مما  أدى  إلى  تأخير  في  الاتصال،  وبالتالي تقرر  تمديد  فترة  الحجز  لمدة  3  ساعات، لتنتهي  في  الساعة الرابعة  مساء.
