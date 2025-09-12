الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الكوريتان

كوريا الشمالية تعرب عن نيتها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية القادمة

Write: 2025-09-18 13:49:48Update: 2025-09-18 13:53:15

كوريا الشمالية تعرب عن نيتها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية القادمة

Photo : YONHAP News

قال  تقرير  نشرته  وكالة  كيوتو  اليابانية للأنباء  أمس  إن  كوريا  الشمالية عبّرت  نيتها  المشاركة في  دورة  الألعاب الآسيوية  الصيفية  لعام  2026  التي  ستنطلق  في  مدينتيْ  "آيتشي"  و"ناغويا"  اليابانيتين، يوم  19  سبتمبر من  العام  القادم. 
ونقل  التقرير عن  مسؤول  في  اللجنة  التنظيمية للدورة  قوله  إن  بيونغ  يانغ  أعربت  عن  نيتها  إرسال  وفد  مكون  من  270  شخصا،  بمن  فيهم  حوالي  150  لاعبا  في  17  لعبة  رياضية، بما  في  ذلك  كرة  القدم. 
وقال  التقرير أيضا  إن  مستوى  الوفد  الكوري الشمالي  قد  يكون  غير  عادي  من  حيث  الحجم،  وبالتالي تدرس  الحكومة  اليابانية هذا  الموضوع  بحذر. 
يذكر  أن  الحكومة  اليابانية تحظر  مبدئيا  دخول  حاملي  الجنسية الكورية  الشمالية  ضمن  عقوباتها  الفردية على  كوريا  الشمالية بسبب  تكرار  إطلاق  الصواريخ  البالستية، لكنها  تعتبر  التبادلات الرياضية  استثناء  من  تلك  العقوبات، حيث  وافقت  من  قبل  على  دخول  لاعبي  ولاعبات  كرة  القدم  الكوريين الشماليين  في  شهري  فبراير  ومارس  من  العام  الماضي. 
ولم  تشارك  كوريا  الشمالية في  دورة  الألعاب الأولمبية  لعام  2021  في  طوكيو  بسبب  جائحة  كورونا،  لكنها  أرسلت  لاعبين إلى  دورة  الألعاب الآسيوية  لعام  2023  في  "هانغ جاو"  في  الصين، ودورة  الألعاب  الأولمبية لعام  2024  في  باريس.
