كوريا الشمالية تعرب عن نيتها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية القادمة

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة كيوتو اليابانية للأنباء أمس إن كوريا الشمالية عبّرت نيتها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الصيفية لعام 2026 التي ستنطلق في مدينتيْ "آيتشي" و"ناغويا" اليابانيتين، يوم 19 سبتمبر من العام القادم.ونقل التقرير عن مسؤول في اللجنة التنظيمية للدورة قوله إن بيونغ يانغ أعربت عن نيتها إرسال وفد مكون من 270 شخصا، بمن فيهم حوالي 150 لاعبا في 17 لعبة رياضية، بما في ذلك كرة القدم.وقال التقرير أيضا إن مستوى الوفد الكوري الشمالي قد يكون غير عادي من حيث الحجم، وبالتالي تدرس الحكومة اليابانية هذا الموضوع بحذر.يذكر أن الحكومة اليابانية تحظر مبدئيا دخول حاملي الجنسية الكورية الشمالية ضمن عقوباتها الفردية على كوريا الشمالية بسبب تكرار إطلاق الصواريخ البالستية، لكنها تعتبر التبادلات الرياضية استثناء من تلك العقوبات، حيث وافقت من قبل على دخول لاعبي ولاعبات كرة القدم الكوريين الشماليين في شهري فبراير ومارس من العام الماضي.ولم تشارك كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2021 في طوكيو بسبب جائحة كورونا، لكنها أرسلت لاعبين إلى دورة الألعاب الآسيوية لعام 2023 في "هانغ جاو" في الصين، ودورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في باريس.