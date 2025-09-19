رئيس هيون ديه يدعو لسرعة اختتام المحادثات التجارية بين سيول وواشنطن

Photo : YONHAP News

أعرب رئيس شركة "هيون ديه موتور" عن أمله في أن تختتم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسرعة محادثات المتابعة بشأن اتفاقية التجارة بينهما لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات الكورية الجنوبية.وأعرب "خوسيه مونيوس"، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، عن هذا الأمل خلال فعالية "يوم المستثمرين" التي نظمتها الشركة المصنعة للسيارات في نيويورك أمس الخميس.جاء ذلك فيما خفضت "هيون ديه" توقعاتها للأرباح هذا العام مما بين 7% و8%، إلى ما بين 6% و7%.وقال "مونيوس" إن هذه التوقعات المعدلة تستند إلى معدل رسوم جمركية بنسبة 25%، موضحا أنه إذا انخفض المعدل إلى 15%، فسوف تكون الشركة قريبة بما يكفي للحفاظ على التوقعات الحالية.وبالنسبة للاعتقال الأخير لأكثر من 300 كوري جنوبي في مداهمة قامت بها سلطات الهجرة الأمريكية، فقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "هيون ديه" عن أمله في أن تتوصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى حل "مفيد للطرفين" بشأن سفر العمال المهرة إلى الولايات المتحدة في رحلات عمل قصيرة الأجل.وأضاف أن العديد من أولئك الكوريين كانوا يعملون على المعايرة النهائية واختبار تكنولوجيا إنتاج البطاريات المتقدمة في مصنع البطاريات في "جورجيا".