وزير التجارة الكوري يؤكد وجود اختلافات عن اليابان في مفاوضات الرسوم الجمركية

Photo : YONHAP News

قال كبير المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية إن الموقف الكوري يختلف عن موقف اليابان خلال مفاوضات المتابعة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق التجارة الثنائية الذي تم التوصل إليه في يوليو.وأدلى وزير التجارة الكوري "يو هان كو" بهذه التصريحات للصحفيين في مطار "إنتشون" الدولي عند عودته من الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم الجمعة، حيث قال إنه التقى بالممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" وأعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي لمواصلة المفاوضات التجارية والبحث عن حلول لقضايا التأشيرات.وكان "يو" قد غادر إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين وعاد اليوم، عقب زيارة مماثلة قام بها وزير الصناعة الكوري "كيم جونغ كوان"، والتقى خلالها بوزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك".وقد توصلت سيول وواشنطن إلى اتفاق تجاري في 30 يوليو، وافقت بموجبه الولايات المتحدة على تخفيض رسومها الجمركية المتبادلة ورسومها الجمركية على السيارات الكورية الجنوبية من 25% إلى 15%، في حين تعهدت كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.ومع ذلك، لم ينته الطرفان بعد من إبرام الاتفاق، حيث لا يزالان على خلاف بشأن تفاصيل حزمة الاستثمار الكورية الجنوبية.