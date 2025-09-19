فريق التحقيقات الخاص يداهم شركة متعاقدة مع حزب قوة الشعب

Photo : YONHAP News

نفذ فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في قضايا ذات صلة بالسيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، مذكرة تفتيش لشركة متعاقدة تدير قاعدة بيانات أعضاء حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، أمس الخميس، بعد أكثر من 7 ساعات من المواجهة.وبدأت المداهمة في الساعة 5:35 من مساء أمس بعد أن رفض مسؤولو الحزب تقديم السجلات المطلوبة طواعية.ويجادل حزب قوة الشعب بأن مذكرة التفتيش تفتقر إلى التفاصيل الكافية، واتهم الفريق بالمطالبة بالوصول إلى معلومات حساسة عن الحزب بأكمله الذي يضم 5 ملايين عضو، بما في ذلك بيانات الحسابات المصرفية.وقال فريق التحقيقات الخاص إن التفتيش كان ضروريا للتأكد مما إذا كان أعضاء كنيسة التوحيد قد انضموا بشكل غير قانوني إلى الحزب في محاولة للتأثير على نتيجة انتخابات قيادته لعام 2023.كما يحقق الفريق في مزاعم بأن مسؤولي الكنيسة قاموا بتحويل أموال سياسية غير مشروعة إلى حزب قوة الشعب خلال الحملة الرئاسية لعام 2022.وأشار الفريق إلى انتهاكات محتملة لقانون الأحزاب السياسية وقانون التمويل السياسي، وقال المحققون إن التسليم الطوعي كان سيمنع المداهمة.