الجهات التنظيمية تتعهد بفرض عقوبات صارمة بعد تسرب بيانات لوتيه كارد

قالت هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية أمس الخميس إنها ستفرض أشد العقوبات الممكنة على "لوتيه كارد" بعد كشف اختراق للبيانات الشخصية لما يقرب من 3 ملايين عميل.وقالت لجنة الخدمات المالية إنها ستجري تفتيشا شاملا للقطاع وستفرض غرامات عقابية تتجاوز العقوبات القياسية الحالية، ردا على الإخفاقات الأمنية الخطيرة.وأضافت الهيئة التنظيمية أن الشركات التي تتجاهل أوامر الحكومة بتحسين الأمن ستخضع لرسوم إنفاذ متكررة حتى تمتثل.وحذرت الهيئة المديرين التنفيذيين من أن اعتبار الإنفاق على الأمن السيبراني تكلفة غير ضرورية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، وطلبت من الرؤساء التنفيذيين الإشراف المباشر على مراجعة كاملة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات في شركاتهم.وكان شركة "لوتيه كارد" قد أكدت في وقت سابق أن 2.97 مليون عميل تأثروا بخرق خوادمها في وقت سابق من هذا الصيف، حيث سُرقت معلومات تشمل أرقام المقيمين ورموز الدفع الافتراضية وتفاصيل خدمة الدفع المبسطة.وقالت الهيئة إن هذا الحادث كشف أيضا عن أرقام البطاقات وتواريخ انتهاء الصلاحية ورموز "سي في سي" الخاصة بـ280 ألف عضو في "لوتيه كارد".