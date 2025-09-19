سام سونغ توظف 60 ألف موظف جديد خلال السنوات الخمس القادمة

Photo : YONHAP News

أعلنت مجموعة "سام سونغ" عن خطط لتوظيف 60 ألف موظف جديد على مدى السنوات الخمس القادمة لتعزيز محركات النمو الإضافية وخلق فرص عمل للشباب في كوريا الجنوبية، وسوف تتركز التعيينات في مجالات أشباه الموصلات والبيولوجيا والذكاء الاصطناعي.وتحتفظ "سام سونغ" ببرنامج توظيف مفتوح على مستوى المجموعة للموظفين المبتدئين منذ عام 1957، وتقوم 19 من الشركات التابعة لها حاليا بعملية توظيف للنصف الثاني من العام.وتعتزم المجموعة، التي تدير أيضا برامج تدريب داخلية، توسيع نطاقها لمساعدة المزيد من طلاب الجامعات على اكتساب المهارات العملية اللازمة للتوظيف وتوظيف المرشحين الذين يثبتون مؤهلاتهم من خلال البرنامج.كما تتصدر المجموعة جهود توظيف المواهب التكنولوجية، حيث استقطبت أكثر من 1000 فائز في المسابقة الوطنية للمهارات، بالإضافة إلى خريجي المدارس الثانوية المهنية منذ عام 2007.