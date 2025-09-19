الرئيس الكوري يعلن 6 مناطق كمناطق كوارث خاصة بعد الأمطار الغزيرة في أغسطس

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" 6 مناطق في مقاطعة جنوب "جولا" كمناطق كوارث خاصة بعد هطول الأمطار الغزيرة الشهر الماضي.وقالت المتحدثة الرئاسية "كانغ يو جونغ" أمس الخميس إن الرئيس أعلن 6 مناطق في بلدتي "موان" و"هام بيونغ" كمناطق كوارث خاصة بعد أن تعرضت لأضرار جسيمة من الأمطار الغزيرة التي هطلت في الفترة من 3 إلى 14 أغسطس.وقالت "كانغ" إن الرئيس "لي" حث الوزارات المعنية على الانتهاء بسرعة من خطط الإغاثة وضمان عودة سكان المناطق المتضررة إلى حياتهم اليومية في أقرب وقت ممكن.وسوف تكون المناطق الست مؤهلة للحصول على تغطية جزئية من الدولة لتكاليف الإغاثة، كما سيتم تقديم مساعدة مالية للسكان، إلى جانب تأجيل الضرائب وتخفيض رسوم المرافق العامة.