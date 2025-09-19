الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الزعيم الكوري الشمالي يُشرِف على اختبار أداء مُسَيّرات هجومية تكتيكية

Write: 2025-09-19 10:14:52

Photo : YONHAP News

أشرف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على اختبار مُسَيّرات هجومية، وأمر بتعزيز القدرات التشغيلية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة أن "كيم" حضر اختبار الأسلحة غير المأهولة بالعنصر البشري التي طورها وأنتجها معهد ومؤسسة تابعان لمجمع تكنولوجيا الطيران غير المأهول.
واستعرض "كيم" أداء وتطبيقات قتالية لأنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات غير المأهولة، بما في ذلك مركبات المراقبة الاستراتيجية والتكتيكية غير المأهولة والمسيرات متعددة الأغراض.
وأضاف التقرير أن "كيم" أعرب عن رضائه عن نتائج اختبار طائرة الهجوم التكتيكية غير المأهولة من طراز "كوم سونغ"، وطائرة الاستطلاع الاستراتيجية غير المأهولة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية اسم "كوم سونغ" لمسيراتها الهجومية التكتيكية.
