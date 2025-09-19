كوريا الجنوبية تؤكد تأييدها لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

Photo : YONHAP News

أجرى وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" مكالمة هاتفية أمس الخميس مع نظيرته الفلسطينية "فارسين أغابيكيان شاهين"، حيث ناقش معها الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.وخلال المكالمة الهاتفية، أعرب الوزير الكوري "تشو" عن دعم سيول لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وعن قلقه إزاء جميع الإجراءات التي تقوّض هذا الحل، بما في ذلك بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.كما أعرب الوزير "تشو" عن قلقه من احتمال أن يؤدي تصاعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة إلى تفاقم الوضع الإنساني هناك، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في أسرع وقت ممكن.ومن جانبها أعربت وزيرة الخارجية الفلسطينية "أغابيكيان" عن تقدير حكومتها لتأييد ودعم كوريا الجنوبية للموقف الفلسطيني.ويقوم حل الدولتين على نهج يهدف إلى أن يعترف كل من إسرائيل وفلسطين من خلال اتفاق متبادل بمكانة الدولة المستقلة للطرف الآخر، وأن تعيشا معا في سلام جنبا إلى جنب، وهو ما يوافق عليه من حيث المبدأ معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي إعلان نيويورك الذي يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.وصدر الإعلان بأغلبية 142 صوتا، مقابل 10 أصوات ضده، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 12 دولة عن التصويت.