الرئيس الأسبق مون يدعو لقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "مون جيه إين" إلى عقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.جاءت هذه الدعوة بمناسبة الذكرى السابعة على صدور "إعلان بيونغ يانغ المشترك بين الكوريتين"، في ختام القمة التي عقدت بين الرئيس الأسبق "مون" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، يوم التاسع عشر من سبتمبر من عام 2018.وفي كلمة ألقاها في مراسم الاحتفال بالذكرى السابعة على إعلان بيونغ يانغ المشترك، رحب "مون" باستعداد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للالتقاء بـ"كيم" في غضون هذا العام، والانخراط في حوار مع كوريا الشمالية، معربا عن أمله في أن تُعقد القمة في أسرع وقت ممكن.وأشار "مون" إلى أن توقف تنفيذ التعهدات بين قادة الكوريتيْن لم يكن بسبب غياب إرادة كوريا الجنوبية، بل نتيجة للظروف الدولية.ودعا "مون" الزعيمَ الكوري الشمالي لاتخاذ قرار شجاع مجددا من أجل الحوار، مؤكدا أن ذلك القرار يمكن أن يكون مفتاحا للسلام.كما دعا إلى الإسراع في استعادة اتفاق 19 سبتمبر العسكري الموقع بين الكوريتين الذي تم إبطاله في عهد إدارة الرئيس السابق "يون صوك يول".