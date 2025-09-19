رئيس الوزراء الكوري يأمر باتخاذ إجراءات صارمة ضد المظاهرات المناهضة للصين

Photo : YONHAP News

أمر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "كيم مين سوك" الشرطة باتخاذ إجراءات صارمة، عند الضرورة، ضد المظاهرات المناهضة للصين.وصرح مكتب رئيس الوزراء اليوم الجمعة بأن "كيم" أمر القائم بأعمال رئيس وكالة الشرطة الوطنية بمراقبة المسيرات الجارية التي انتقلت مؤخرا من منطقة "ميونغ دونغ" إلى منقطة "ديه ريم" في سيول، وهي منطقة ذات كثافة سكانية صينية كبيرة.ودعا رئيس الوزراء "كيم" إلى بذل قصارى الجهود لضمان السلامة والحفاظ على النظام حتى لا تضطرب الحياة اليومية للتجار والسكان والزوار الصينيين، وألا تسبب قلقا لا داعى له، وأمر الشرطة باتخاذ إجراءات صارمة وفقا للقوانين ذات الصلة.وكانت جماعات يمينية متطرفة في كوريا الجنوبية قد نظمت مؤخرا مسيرات ومظاهرات مناهضة للصين في منطقة "ديه ريم" في سيول.