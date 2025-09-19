وزيرا خارجية كوريا وبلجيكا يناقشان العلاقات الثنائية

Photo : YONHAP News

عقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو هيون" محادثات مع نظيره البلجيكي لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية، بمان في ذلك زيادة تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التعاون العملي.وقالت وزارة الخارجية إن الوزير "تشو" أجرى محادثات أمس الخميس مع "ماكسيم بريفو" نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوربية والتعاون الإنمائي في بلجيكا.وخلال المحادثات، أعرب الوزير الكوري "تشو" عن أمله في أن يسهم لقاؤهما في تعزيز العلاقات بين حكومتي البلدين وتعميق التعاون الثنائي.ومن جانبه، أعرب الوزير البلجيكي "بريفو" عن أمله في أن تصبح الزيارات رفيعة المستوى أكثر نشاطا، وأن يتوسع التعاون في مختلف المجالات.وشدد "بريفو" على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الأمن الاقتصادي والصناعات الدفاعية في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمية، مقترحا استمرار التشاور بشأن هذه القضايا.وقدم الوزير الكوري "تشو" شرحا للجانب البلجيكي عن الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لتخفيف التوتر وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية، ودعا بلجيكا للتعاون وتقديم الدعم لهذه المساعي.