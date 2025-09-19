الرئيس الكوري يلقي خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يتوجه الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى نيويورك الأسبوع المقبل لحضور الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيصبح أول رئيس كوري جنوبي يترأس مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وأعلن مستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك" اليوم الجمعة أن "لي" سيغادر إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين من الأسبوع المقبل في زيارة تستغرق 5 أيام.وسيلقي "لي" خطابا رئيسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، حيث سيعلن عودة كوريا الجنوبية الديمقراطية ويعرض الرؤية الدبلوماسية للحكومة، بما في ذلك سياستها تجاه شبه الجزيرة الكورية، ويشرح مساهمات كوريا الجنوبية في سلام البشرية وازدهارها، وفقا لـ "وي".ونظرا لأن كوريا الجنوبية تترأس مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا، سيرأس "لي" يوم الأربعاء مناقشة مفتوحة حول الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على السلام والأمن العالميين.وقال "وي" إنه ليس من المقرر أن يلتقي "لي" بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال رحلته، لكنه سيلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة وكذلك بقادة فرنسا وإيطاليا وأوزبكستان وجمهورية التشيك وبولندا.وأضاف المساعد البارز أن "لي" سيشارك في قمة استثمارية يوم 25 سبتمبر، بحضور العديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية، قبل أن يعود إلى سيول.