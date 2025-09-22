جميع الرحلات الدولية في كوريا تعمل بالوقود الحيوي بدءا من عام 2027

Photo : YONHAP News

بدءا من عام 2027، سيتم استخدام وقود الطيران المستدام في جميع طائرات الركاب الدولية في كوريا الجنوبية، وذلك في إطار سعي كوريا لقيادة الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني في قطاع الطيران.وتنص خارطة الطريق التي أصدرتها وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية يوم الجمعة الماضي على أن يكون وقود الطائرات للرحلات الدولية المُغادرة من مطارات كوريا الجنوبية مُستداما بنسبة 1% على الأقل. وبدءا من عام 2028، سيتوجب على جميع الرحلات الدولية المُغادرة من مطارات كوريا الجنوبية شراء وضخ ما لا يقل عن 90% من ذلك الوقود لتشغيل تلك الرحلات داخل كوريا، مع فترة سماح مدتها ثلاثة أعوام لشركات الطيران الجديدة.وصرح مسؤول في الوزارة بأن الخطة لن تتطلب منشأة إضافية للتزود بالوقود، حيث يُمكن خلط وقود الطيران المستدام، الذي يُعدّ أكثر تكلفة بمرتين لكنه يُقلّل انبعاثات الطائرات بنسبة تصل إلى 80%، مع وقود الطائرات المُتاح. وسوف تُدير الوزارات الكورية تحالفا لدعم تنفيذ هذه الخطة، في إطار سعيها لمنح شركات الطيران المحلية التي تتجاوز نسبة المزج المطلوبة، فرصة أفضل للفوز برحلات دولية جديدة، ودعم رسوم مرافق المطار للرحلات التي تعمل بوقود البيئي.