غوغل تُصحح التسمية الخاطئة لمتحف دوكدو

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة غوغل أنها سوف تتخذ إجراءات سريعة لتصحيح خطأ في تسمية متحف دوكدو في تطبيق خرائط غوغل، وأوضحت في بيان لوكالة يونهاب الكورية للأنباء أنها تُجري تحقيقات في سبب تحديد خدمة الملاحة التابعة لها للمتحف الواقع في منطقة "أوللونغ"، بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، على أنه قاعة تذكارية لمؤسس كوريا الشمالية الراحل كيم إيل سونغ، وذلك بعد أن طلبت منها كوريا الجنوبية اتخاذ إجراءات تصحيحية.وأضافت أن تسمية متحف دوكدو باسم "قاعة كيم إيل سونغ التذكارية" يبدو أنها نتيجة لإساءة استخدام ميزة المحتوى الذي يُنشئه المستخدمون.وأكدت غوغل أن سياسة المحتوى الذي يُنشئه المستخدمون صُممت لتوفير تجربة إيجابية لجميع المستخدمين مع الحفاظ على نزاهة ودقة المنصة.وكان رئيس الوزراء الكوري كيم مين سوك قد أصدر توجيهاتٍ للحكومة بطلب إجراءات تصحيحية من غوغل، وأعرب عن أسف الحكومة الشديد إزاء هذه المشكلة.وأوضحت الشركة أنه على الرغم من أن ملايين المحتويات المُقدمة يوميا صادقة وموثوقة، إلا أن بعضها يُخالف سياسات الشركة.