ترامب وشي يتفقان على الالتقاء في قمة آبيك في كوريا الجنوبية الشهر القادم

Photo : YONHAP News

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ على الالتقاء في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، المقرر عقدها في مدينة كيونغ جو الكورية الجنوبية في أواخر شهر أكتوبر القادم.وصرح ترامب في منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه أجرى اتصالا "مثمرا للغاية" مع نظيره الصيني، اتفقا خلاله على الالتقاء في قمة آبيك في كوريا الجنوبية، وأضاف أنهما يتطلعان إلى ذلك اللقاء.وسوف يكون ذلك الاجتماع الأول بينهما في ولاية ترامب الثانية، والأول أيضا منذ ست سنوات منذ قمتهما على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية في شهر يونيو من عام 2019.كما أشار ترامب إلى أنه سيقوم بزيارة إلى الصين مطلع العام القادم، وهي الأولى لرئيس أمريكي منذ ثماني سنوات، وسوف تليها زيارة متبادلة من الرئيس الصيني في الوقت المناسب.وفي حين لا يزال شكل محادثات ترامب وشي القادمة غير مؤكد، يُتوقع أن تُصبح قمة كيونغ جو، التي تستمر يومين وتبدأ يوم 31 أكتوبر، إحدى أبرز الفعاليات الدبلوماسية لهذا العام، بفضل اجتماعهما المُخطط له. وسوف تكون تلك أول زيارة يقوم بها رئيسا البلدين معا إلى كوريا الجنوبية منذ استضافة سيول لقمة الأمن النووي في عام 2012.