بيانات جديدة تكشف عن مناطق إضافية متأثرة بالاحتيال ضد شركة كي تي

Photo : YONHAP News

أشارت بيانات صادرة حديثا إلى أن منطقتين في سيول ومنطقة واحدة في مقاطعة كيونغ كي قد تأثرت بعملية الاحتيال الأخيرة المتعلقة بالمدفوعات الصغيرة والتي استهدفت عملاء شركة كي تي.ووفقا لمعلومات قدمتها كي تي يوم السبت إلى "هوانغ جونغ آه" عضوة لجنة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإذاعة والاتصالات في البرلمان، فإن منطقتي "دونغ غاك" و"صو تشو" في سيول، بالإضافة إلى منطقة "إيل سان دونغ" في مقاطعة كيونغ كي، كانت من بين المناطق المتأثرة التي تم تحديدها حديثا. وقد أشارت التقارير الأولية إلى حالات في مدن كيونغ جي: كوانغ ميونغ، وبوتشون، وغواتشون، بالإضافة إلى منطقتي غوم تشون ويونغ دونغ بو في سيول، ومنطقة بو بيونغ في إنتشون.وانتقدت هوانغ شركة كي تي لتأخرها في الكشف عن البيانات الإقليمية المتعلقة بالاحتيال، مجادلا بأن الشفافية المبكرة كان من شأنها أن تُسهم في تحقيقات الشرطة. ودعت إلى مراجعة برلمانية شاملة للحادثة، وحثّت على فرض عقوبات أشد على شركة كي تي، مشيرة إلى محاولات متكررة لإخفاء نطاق الاحتيال، على غرار الإجراءات السابقة المنسوبة إلى شركة إس كي للاتصالات.