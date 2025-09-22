الحكومة الكورية تُطلق الجولة الثانية من قسائم الاستهلاك اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الداخلية والأمن لكورية أمس الأحد أنها ستبدأ بتوزيع جولة ثانية من قسائم الاستهلاك في الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.وفي هذه الجولة، سيتم توفير 100 ألف وون، أي ما يعادل حوالي 70 دولارا أمريكيا، لجميع الأفراد المؤهلين، باستثناء الـ10% الأعلى دخلا. ويمكن للمتقدمين اختيار استلام القسائم عبر بطاقة الخصم أو الائتمان، أو كقسائم هدايا. ويجب استخدام جميع هذه القسائم بحلول 30 نوفمبر.وسوف يظل باب التقديم مفتوحا حتى الساعة السادسة من مساء يوم 31 أكتوبر.وخلال الجولة الأولى، التي امتدت من 21 يوليو إلى 12 سبتمبر، وزعت الحكومة 150 ألف وون، أي ما يعادل حوالي 107 دولارات أمريكية، على شكل قسائم استهلاك على جميع المواطنين.