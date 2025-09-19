الرئيس الكوري يقول إن مطالب الاستثمار الأمريكية قد تُشعل أزمة مالية

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" صرّح بأن اقتصاد كوريا الجنوبية قد يواجه أزمة تُضاهي أزمته المالية في عام 1997 إذا قبلت الحكومة بالمطالب الأمريكية الحالية في محادثات التجارة دون ضمانات.وفي مقابلة مع وكالة رويترز يوم الجمعة الماضي، صرّح الرئيس بأن سيول وواشنطن توصلتا إلى اتفاقية تجارية تُخفّض بموجبها الولايات المتحدة رسومها الجمركية على السلع الكورية الجنوبية مقابل استثمارات بقيمة 350 مليار دولار من كوريا الجنوبية، لكنهما لم تُوقّعا الاتفاقية بعد بسبب خلافات حول كيفية إدارة هذه الاستثمارات.وأضاف الرئيس لي أنه بدون اتفاقية مبادلة العملات، إذا سحبت كوريا الجنوبية مبلغ 350 مليار دولار بالطريقة التي تُطالب بها الولايات المتحدة واستثمرت كل هذا نقدا في الولايات المتحدة، فسوف تواجه وضعا مشابها لما واجهته خلال الأزمة المالية في عام 1997.كما تحدّث لي عن المداهمة الأمريكية الحديثة لدائرة الهجرة التي تم خلالها احتجاز أكثر من 300 عامل كوري جنوبي في مصنع بطاريات تابع لشركة هيون ديه موتور في ولاية جورجيا.وأفادت التقارير بأن لي قال إن الكوريين الجنوبيين غاضبون بطبيعة الحال من المعاملة القاسية التي تلقاها العمال، لكن المداهمة لن تقوض التحالف الثنائي مع واشنطن.وأضاف أنه لا يعتقد أن هذا كان متعمدا، وأن الولايات المتحدة اعتذرت عن الحادث، واتفق الجانبان على اتخاذ إجراءات معقولة.