الزعيم الكوري الشمالي يشير إلى انفتاحه على الحوار مع الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

نقلت تقارير عن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قوله إنه لا يوجد سبب يدفع بلاده إلى تجنب الحوار مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن إصرارها على تخلي بلاده عن الأسلحة النووية.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أن كيم أدلى بهذه التصريحات أمس في خطاب ألقاه أمام مجلس الشعب الأعلى في قاعة "مان سو ديه" في بيونغ يانغ.وأضاف التقرير أن كيم قال إنه لا يزال يحتفظ بذكرى طيبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها السخيف بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وقبلت الواقع، وسعت إلى تعايش سلمي حقيقي، فلا يوجد سبب يمنع بيونغ يانغ من الجلوس مع الولايات المتحدة.وشدد كيم على أن بلاده لن تتخلى أبدا عن الأسلحة النووية، وقال إنه سيكون من الخطأ أن يعتقد الأعداء أنهم يستطيعون الضغط على بلاده أو هزيمتها بفرض العقوبات أو استعراض العضلات.كما قال كيم إنه لن يجلس أبدا مع كوريا الجنوبية لإجراء محادثات ولن يسعى أبدا إلى التوحيد، مشددا على أن كوريا الجنوبية دولة معادية.