شركة النفط الوطنية الكورية تؤكد عدم جدوى أحد رواسب النفط والغاز في بحر الشرق

Write: 2025-09-22 10:05:22

Photo : YONHAP News

أكدت شركة النفط الوطنية الكورية أمس الأحد أن أحد رواسب النفط والغاز السبعة المحتملة في بحر الشرق غير مجدٍ اقتصاديا.

وبعد أشهر من التحليل، خلصت الشركة إلى أن ما يُسمى بهيكل الحوت الأزرق لا يحتوي على غاز قابل للاستخراج، ولن يخضع لمزيد من الاستكشاف.

وقد بدأت الشركة تقييمها في فبراير الماضي بفحص بيانات الحفر من موقع الحوت الأزرق، وهو أحد الهياكل السبعة التي تقدر الحكومة أنها تحتوي مجتمعة على ما يصل إلى 14 مليار برميل من النفط والغاز. وعلى الرغم من هذه النكسة، أكدت الشركة أنها ستواصل استكشاف الهياكل الستة المتبقية، بدعم من المستثمرين الأجانب.

وأكدت الشركة أنها أغلقت باب تقديم العطاءات لأحد المواقع المتبقية يوم الجمعة، مشيرة إلى مشاركة العديد من الشركات العالمية.

وفي مارس الماضي، أصدرت الشركة الحكومية دعوة لتقديم عطاءات تسمح للأطراف المهتمة بالاستحواذ على حصة تصل إلى 49% في المشروع، وأن تصبح شركاء في جهود الاستكشاف.
