الرئيس الكوري يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

يبدأ الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" اليوم الاثنين زيارة تستغرق خمسة أيام إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي اليوم الأول من الزيارة، سيلتقي الرئيس مع "لاري فينك" الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلاك روك"، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول في مجال الطاقة.وفي يوم الغد الثلاثاء، سيلقي لي كلمة رئيسية أمام اجتماعات الجمعية العامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث يعلن عن عودة كوريا إلى الديمقراطية ويستعرض السياسات الخارجية لحكومته. كما سيلتقي الرئيس بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.وفي يوم الأربعاء، سيصبح لي أول رئيس كوري جنوبي يترأس مناقشات مفتوحة في مجلس الأمن الدولي حول الذكاء الاصطناعي وآثاره على السلام والأمن العالميين.وفي يوم الخميس، سيحضر لي فعالية لعلاقات المستثمرين في كوريا الجنوبية في "وول ستريت"، تجمع شخصياتٍ اقتصادية ومالية بارزة من كوريا والولايات المتحدة.ومن المقرر أن يجري لي أيضا سلسلة من المحادثات الثنائية مع قادة فرنسا وإيطاليا وأوزبكستان وجمهورية التشيك وبولندا.