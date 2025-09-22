ارتفاع قيمة الصادرات الكورية بنسبة 13.5% في أول 20 يوما من سبتمبر

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 10% مقارنة بالعام الماضي في أول 20 يوما من شهر سبتمبر الجاري.وأوضحت بيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين أن قيمة الشحنات الصادرة من كوريا بلغت 40.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 13.5% مقارنة بالعام الماضي.ومع ذلك، انخفض متوسط الصادرات اليومية بنسبة 10.6%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث ارتفع عدد أيام العمل بمقدار ثلاثة أيام ونصف مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 16.5 يوم.وحافظت الصادرات الكورية على قوتها في القطاعات الرئيسية، حيث زادت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 27%، وارتفعت صادرات بناء السفن بنسبة 46.1% على أساس سنوي.كما زادت الصادرات إلى معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين، حيث ارتفعت قيمة الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.1%، والصين بنسبة 1.6% على أساس سنوي.وارتفعت الواردات الكورية أيضت بنسبة 9.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 38.2 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 1.9 مليار دولار.