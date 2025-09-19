الرئيس لي يقول إن سيول ستقبل اتفاق واشنطن مع بيونغ يانغ لتجميد ترسانتها النووية

Photo : KBS News

قال الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" إن التجميد النووي كإجراء مؤقت سيكون بديلا عمليا وممكنا لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وأضاف الرئيس "لي" في حديث لشبكة تلفزيون "بي بي سي" أن كوريا الشمالية تنتج ما بين 15 و20 سلاحا نوويا إضافيا سنويا.وأكد أنه ما دام الهدف طويل الأمد المتمثل في نزع السلاح النووي لم يتم التخلي عنه، فإن وقف كوريا الشمالية تطوير أسلحتها النووية والصاروخية عند الوضع الحالي يحمل بلا شك فوائد واضحة، مشيرا إلى أن المسألة تكمن فيما إذا كنا سنواصل محاولات غير مثمرة لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في النزع الكامل للسلاح النووي، أم أننا سنضع اهدافا واقعية وننجز ولو جزءا منها.وقال الرئيس إنه يبدو أن هناك قدرا من الثقة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مما يشير إلى أن هناك إمكانية لعودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.وأشار ايضا إلى أن التقارب الكبير بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية أمر غير مرغوب فيه بالنسبة لكوريا الجنوبية، وأنه سيرد على ذلك على الأرجح عبر مواصلة العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة واليابان.