الحكومة الكورية تجمد أسعار الكهرباء خلال الربع الرابع

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية تجميد أسعار الكهرباء خلال الربع الرابع من هذا العام.وأعلنت شركة الكهرباء الكورية اليوم الاثنين أنها حصلت على موافقة من وزارة الصناعة والتجارة والطاقة على الحفاظ على معدل تعديل تكلفة الوقود في الربع الرابع بنفس المستوى الحالي، بزيادة قدرها 5 وونات لكل كيلوواط ساعة.يشار إلى أن أسعار الكهرباء يتم حسابها من خلال إضافة تكلفة الوقود الأساسية، ورسوم تغير المناخ والبيئة، ومعدل تعديل تكلفة الوقود.ويتم تحديد معدل تعديل تكلفة الوقود لكل وحدة قبل كل ربع سنوي بناء على أسعار مصادر الطاقة، منها الفحم والغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الثلاثة السابقة.ورغم تجميد أسعار الكهرباء خلال الربع الرابع، فمن المتوقع أن تشهد أسعار الكهرباء ارتفاعا على المدى الطويل مع تنفيذ الحكومة الجديدة لسياسات توسيع استخدام الطاقة المتجددة.وقد صرح الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" بأن زيادة جزء من رسوم الكهرباء سيكون أمرا لا مفر منه لتحقيق التوسع في الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون.