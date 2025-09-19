وزراء خارجية كوريا وأمريكا واليابان يعقدون محادثات في نيويورك

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين إن وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سيعقدون محادثات غدا الثلاثاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وسوف يحضر المحادثات وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" ونظيراه الأمريكي "ماركو روبيو" والياباني "تاكيشي إيوايا".ومن المتوقع أن يتم في تلك المحادثات مناقشة تعزيز التعاون الأمني بين الدول الثلاث، والاستجابة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، إلى جانب الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.وسبق وأن تم عقد محادثات مماثلة بين وزراء الدول الثلاث يوم الحادي عشر من شهر يوليو الماضي في كوالالمبور على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، بحضور نائب وزير الخارجية الكوري "بارك يون دو" نيابة عن الوزير "تشو".