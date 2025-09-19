سيول تعرب عن استعدادها لدعم الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

أعرب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الاثنين عن استعداده لدعم الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.جاء ذلك تعليقا على تصريحات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" التي قال فيها إن كوريا الشمالية قد تدخل في حوار مع الولايات المتحدة بشرط تخلي واشنطن عن المطالبة بنزع السلاح النووي.وفيما يتعلق بتأكيد "كيم" أن بلاده لن تتخلى أبدا عن الأسلحة النووية، أوضح المكتب الرئاسي موقف سيول الثابت لبذل جهود لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي إن الحكومة الكورية الجنوبية ستعمل بنظرة بعيدة المدى على تخفيف التوتر واستعادة الثقة، من أجل إنهاء العداء بين الكوريتين وتطوير علاقات سلمية بينهما.وأضاف المسؤول أن الحكومة ستواصل السعي إلى إرساء السلام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية من خلال دعم الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن سيول أوضحت أنها تحترم النظام الكوري الشمالي، وأنها لن تسعى إلى التوحيد القسري بين الكوريتين، كما أنه ليست لديها أي نية للانخراط في أعمال عدائية.