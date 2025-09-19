وزير التجارة الكوري يلتقي بالممثل التجاري الأمريكي في ماليزيا

Photo : YONHAP News

في ظل استمرار مباحثات المتابعة حول مفاوضات الرسوم الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، من المقرر أن يلتقي وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" مع الممثل التجاري الأمريكي "جيمسون غرير" على هامش اجتماعات وزراء الاقتصاد لرابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، التي ستعقد في ماليزيا.ومن المتوقع أن يتم خلال اللقاء مناقشة تدابير المتابعة لمفاوضات الرسوم الجمريكية بين سيول وواشنطن.وقد توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاق في أواخر شهر يوليو الماضي يقضي بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المتبادلة الأمريكية المفروضة على السلع الكورية، بما في ذلك السيارات، من 25% إلى 15%، مع ضخ كوريا الجنوبية باستثمارت في الولايات المتحدة بقيمة 350 مليار دولار، إلا أن الطرفين لتم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن التفاصيل التنفيذية بسبب وجود خلافات حول سبل التنفيذ المحددة.كما من المتوقع أن يتم في اللقاء إمكانية توقيع اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين كضمانات لمنع الاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي، والتي قد تحدث في كوريا الجنوبية إذا تم سحب 350 مليار دولار منها.