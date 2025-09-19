الرسوم الجديدة لتأشيرة إتش-1 بي الأمريكية تنطبق على المتقدمين الجدد

Photo : YONHAP News

قال البيت الأبيض الأمريكي أول من أمس السبت إن الرسوم الجديدة لتأشيرات "إتش-1 بي" البالغة 100 ألف دولار لن تنطبق على الحاملين الحاليين لتأشيرات سارية عند دخولهم إلى الولايات المتحدة مجددا.جاء ذلك في أعقاب حالة من الارتباك والقلق التي أثارها إعلان الحكومة الأمركية عن هذا الإجراء.وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض "كارولين ليفيت" في منشور على منصة "إكس" أن الرسوم التي ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة، ستنطبق فقط على التأشيرات الجديدة، وليس على تجديدات التأشيرات القائمة، مشيرة إلى أن حاملي تأشيرات "إتش-1 بي" يمكنهم مغادرة الولايات المتحدة والعودة إليها تماما كما يفعلون عادة.وأضافت قائلة إنها رسوم تدفع لمرة واحدة وتنطبق فقط على المتقدمين الجدد.الجدير بالذكر أن برنامج تأشيرات "إتش-1 بي" مخصص للشركات الأمريكية لتوظيف العمالة الأجنبية التي تتمتع بمهارات عالية.وقد وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الجمعة الماضي قرارا رئاسيا بزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات لتقديم طلبات المتقدمين للحصول على تأشيرة "إتش-1 بي"، إلى 100 ألف دولار.