الحكومة الكورية ترحب بالقمة الأمريكية-الصينية على هامش قمة أبيك

Photo : KBS News

رحبت الرئاسة الكورية الجنوبية بالقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي ستُعقد في مدينة كيونغ جو الكورية الشهر القادم.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كانغ يو جونغ"، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الكورية تدعم دائما التواصل الدبلوماسي متعدد الأطراف بين الدول الأعضاء على هامش قمة آبيك، وأن انعقاد قمة أمريكية صينية في كوريا الجنوبية هو أمر مرحب به.وأضافت كانغ أن الحكومة الكورية مستعدة لتقديم أقصى درجات الدعم لتلك القمة الثنائية.كما رحبت المتحدثة بزيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى كوريا الجنوبية، وقالت إن سيول تتطلع إلى زيارة الرئيس ترامب، وسوف تتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن التفاصيل.وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء أنه "اتفق مع الرئيس الصيني على عقد لقاء على هامش قمة آبيك في كوريا الجنوبية"، وأضاف أن كليهما يتطلعان إلى هذا اللقاء.