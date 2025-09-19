وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والسعودية يبحثان التعاون في مجال الدفاع والأسلحة

Photo : YONHAP News

ناقشت كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية التعاون في مجال الدفاع والأسلحة.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الاثنين إن وزير الدفاع الوطني "آن غيو باك" التقى بوزير الحرس الوطني السعودي "عبد الله بن بندر آل سعود"، في الرياض أول من أمس الأحد.وخلال الاجتماع، أشاد الوزير الكوري بالتعاون المستمر والمتنامي بين البلدين في قطاعي الدفاع والأسلحة، ووصف كوريا الجنوبية بأنها شريك اقتصادي رئيسي في "رؤية السعودية 2030". كما أشاد "آن" بجودة تكنولوجيا الدفاع الكورية الجنوبية، واقترح توسيع التعاون في مجال الأسلحة.ومن جانبه أعرب الوزير السعودي عن أمله في أن يواصل البلدان تطوير العلاقات الثنائية بعد الزيارة.واتفق الوزيران على الاجتماع مجددا في المستقبل القريب لمراجعة مشروعات الدفاع والأسلحة الجارية بينهما، بما في ذلك تبادل الأفراد والتعليم العسكري، والحفاظ على التواصل الوثيق بشأن القضايا الأمنية.