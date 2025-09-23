47% زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على كوريا خلال 6 أشهر

Photo : YONHAP News

أظهرت بيانات صدرت يوم الأحد أن قيمة ضريبة الاستيراد التي جمعتها الولايات المتحدة على السلع الكورية الجنوبية زادت بنسبة أكثر من 47% خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.وكشف تحليل أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية عن أن الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة بلغت 3.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة نسبتها 47.1% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، قبل تولي إدارة ترامب الثانية السلطة.ويمثل هذا الرقم أعلى معدل نمو بين أكبر عشر دول مصدرة إلى الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2025.وارتفع إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على كوريا الجنوبية بمقدار 3.23 مليار دولار خلال فترة الأشهر الستة، مسجلة رابع أكبر زيادة بين أكبر عشر دول مصدرة، بعد الصين والمكسيك واليابان. وكان إجمالي الرسوم الجمركية لكوريا الجنوبية سادس أكبر زيادة بين هذه الدول.وقد دفعت الصين 25.93 مليار دولار كرسوم جمركية للولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، وتلتها المكسيك واليابان وألمانيا وفيتنام.