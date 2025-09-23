مؤشر البورصة الكورية يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق

Photo : YONHAP News

سجّل مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب القياسي، كوسبي، أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد ارتفاع حاد في أسهم شركة سام سونغ للإلكترونيات، ومكاسب قوية في البورصة الأمريكية.وقد قفز مؤشر البورصة الكورية الرئيسي بمقدار 23.41 نقطة، أي بنسبة 0.68% مقارنة بالإغلاق يوم الجمعة، ليغلق عند مستوى 3468.65 نقطة.وافتتح المؤشر أمس الاثنين عند مستوى 3463.84 نقطة، ثم قفز إلى مستوى قياسي جديد عند 3482.25 نقطة خلال التداولات اللحظية قبل أن ينخفض بشكل طفيف.وتصدر المستثمرون الأجانب والمؤسسات المكاسب في البورصة، مسجلين صافي مشتريات بقيمة 481.4 مليار وون و265.3 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 346 مليون دولار أمريكي و191 مليون دولار أمريكي على التوالي، بينما حقق المستثمرون الأفراد أرباحا صافية، حيث بلغت مبيعاتهم الصافية 765.8 مليار وون. كما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يهيمن على قطاع التكنولوجيا، بمقدار 11.25 نقطة، أي بنسبة 1.3% عن إغلاق يوم الجمعة، ليغلق عند مستوى 874.36 نقطة.وفي سوق صرف العملات الأجنبية، ارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بمقدار وون واحد مقابل الدولار الأمريكي، ليبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الكورية ألفا و392.6 وون عند إغلاق السوق في سيول في الساعة 3:30 مساء أمس الاثنين.