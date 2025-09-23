حاكم ولاية جورجيا يخطط لزيارة كوريا الجنوبية وسط تداعيات احتجاز العمال

Photo : YONHAP News

يستعد "برايان كيمب" حاكم ولاية جورجيا الأمريكية، لزيارة مرتقبة إلى كوريا الجنوبية، وقد طلب مكتبه عقد اجتماع مع شركة هيون ديه موتور، وفقا لما ذكرته صحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" أول من أمس الأحد.وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع من مداهمة سلطات الهجرة الأمريكية لموقع بناء مصنع بطاريات مشترك بين شركتيْ "هيون ديه" و"إل جي" الكوريتين في تلك الولاية، واعتقالها أكثر من 300 عامل كوري جنوبي، مما أثار المخاوف الكورية بشأن مخاطر الاستثمار في الولايات المتحدة.وأوضح مكتب كيمب أن الزيارة ظلت قيد المناقشة قبل مداهمة 4 سبتمبر، وأنها خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعليمية والثقافية بين البلدين. كما سينضم إلى الوفد "تريب توليسون" الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة التنمية الاقتصادية في منطقة سافانا. وأكد توليسون أهمية العمال الكوريين في مشروعات الولاية، وذلك في مقابلة مع صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن، بينما دعا كيمب، بشكل منفصل، إلى مراجعة اتحادية لقواعد التأشيرات الأمريكية، قائلا إن النزاع قد سلط الضوء على مشاكل تتجاوز مشروعات هيون ديه.وسوف تكون هذه ثالث زيارة يقوم بها كيمب إلى كوريا الجنوبية، إلا أن تداعيات الاعتقالات الأخيرة والتساؤلات العالقة حول توفر العمالة للمشروع المشترك تضفي عليها هذه المرة أهمية جديدة.