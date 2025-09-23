الحكومة الكورية تغطي تكاليف دور رعاية المسنين ابتداء من عام 2026

Photo : YONHAP News / Getty Images Bank

ستبدأ الحكومة الكورية بالمساهمة في تكلفة الرعاية التمريضية طويلة الأمد، التي لا يغطيها التأمين الصحي الوطني في كوريا الجنوبية حاليا، ابتداء من العام القادم.وصرحت وزارة الصحة الكورية بأن الخطة، التي تهدف إلى مساعدة المرضى ذوي الاحتياجات الطبية الحرجة، سوف تتكلف حوالي ستة تريليونات وون على مدى خمس سنوات، وستخفض التكاليف المباشرة لهذه الرعاية إلى حوالي 30% بحلول عام 2030.وسوف تُخصص الحكومة 200 مستشفى تمريضي ليصبح ضمن المتشفيات "التي تُركز على الرعاية الطبية" في عام 2026، وسوف توسع هذه الشبكة إلى 500 منشأة بحلول عام 2030، لتخدم حوالي 80 ألف مريض.وسوف يؤدي ذلك إلى تخفيض متوسط تكلفة التمريض الشهرية الحالية إلى 600 ألف وون، أي ما يعادل حوالي 431 دولارا أمريكيا، بدلا من 800 ألف وون، من مليوني وون حاليا إلى 2.67 مليون وون.كما تخطط الحكومة لدعم كادر الرعاية الصحية من خلال استقدام موظفين أجانب للعمل خارج العاصمة، بالإضافة إلى إنشاء نظام لمراقبة المرضى من خلال هيئة التأمين الصحي الوطنية.وسوف يتم الانتهاء من وضع الإجراءات التفصيلية بحلول ديسمبر، ريثما تُراجعها لجنة مناقشة سياسة التأمين الصحي.