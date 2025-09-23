البرلمان يعقد جلسة استماع بشأن مزاعم تدخل رئيس القضاة في الانتخابات

Photo : YONHAP News

صوّتت لجنة التشريع والقضاء في البرلمان الكوري أمس الاثنين على عقد جلسة استماع في 30 سبتمبر بشأن مزاعم تدخل رئيس المحكمة العليا، "جو هي ديه"، في الانتخابات الرئاسية لعام 2025.وقد تم إقرار الخطة، التي وضعها الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب إعادة بناء كوريا، بأغلبية عشرة أصوات وامتناع خمسة عن التصويت في تصويت برفع الأيدي، بعد انسحاب حزب قوة الشعب المعارض احتجاجا على ذلك، مُنددا بهذه الخطوة باعتبارها مسرحية سياسية.ويقول النواب إن جلسة الاستماع ستركز على مزاعم سعي القاضي "جو" للتأثير على تعامل المحكمة مع قضية قانون الانتخابات للرئيس "لي جيه ميونغ"، من أجل إقصائه من الترشح للرئاسة.وصرحت النائبة عن حزب إعادة بناء كوريا "باك أون جونغ" بأن "جو" دبّر "انقلابا قضائيا" لترجيح كفة السباق نحو رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو"، وأن الجمهور يستحق إجابات.ومن المتوقع أن تُفاقم الجلسة من حدة الصراعات الحزبية حول استقلال القضاء وتداعيات إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر.