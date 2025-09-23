الرئيس لي يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

وصل الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية.وهبطت الطائرة الرئاسية، التي تقلّ لي والوفد المرافق له، في مطار جون كينيدي الدولي في الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت كوريا.وقد بدأ الرئيس لي زيارته التي تستمر أربعة أيام باجتماع مع لاري فينك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك روك ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة الذكاء الاصطناعي والتحول في مجال الطاقة.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس لي أيضا بأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، بالإضافة إلى حضور اجتماع مع الجالية الكورية في نيويورك. وسوف يلقي الرئيس اليوم الثلاثاء خطابا أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يسلط الضوء على النهضة الديمقراطية لكوريا الجنوبية، ويستعرض السياسات الخارجية لإدارته ورؤيتها للسلام في شبه الجزيرة الكورية.