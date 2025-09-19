الرئيس لي ومدير شركة بلاك روك يناقشان المشاركة في الذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

افتتح الرئيس لي جيه ميونغ زيارته للولايات المتحدة التي تستمر أربعة أيام باجتماع مع لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.وقدّم ها جونغ او، السكرتير الرئاسي الأول لسياسات الذكاء الاصطناعي والتخطيط المستقبلي، إحاطة إعلامية أمس الاثنين في نيويورك، قال فيها إن فينك، الذي يرأس أيضا المنتدى الاقتصادي العالمي، تعهد خلال الاجتماع بالتعاون مع كوريا الجنوبية لجعلها عاصمة الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال جذب الاستثمارات العالمية.ورحّب الرئيس لي بالمشاركة المقترحة مع بلاك روك، معربا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة من خلال التعاون الوثيق.وعقب المحادثات، وقّعت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم مع بلاك روك لإقامة مشاركة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.