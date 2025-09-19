الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

انخفاض أسعار المنتجين في كوريا خلال شهر أغسطس

Write: 2025-09-23 10:46:43Update: 2025-09-23 10:53:55

Photo : YONHAP News

انخفضت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في رسوم الهواتف المحمولة عقب اختراق بيانات أحد مزودي خدمات الاتصالات الرائدين في البلاد.
وأفاد البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء بأن مؤشر أسعار المنتجين، وهو مؤشر رئيسي لتضخم أسعار المستهلكين، لجميع السلع والخدمات، بلغ 120.12 نقطة في أغسطس، بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بالشهر الأسبق. ويمثل هذا أول انخفاض في ثلاثة أشهر.
وأشار البنك المركزي الكوري إلى أنه لولا تخفيض شركة إس كي للاتصالات لرسوم الهواتف المحمولة، لكانت أسعار المنتجين قد ارتفعت بنسبة 0.2% مقارنة بشهر يوليو.
وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية بنسبة 3.4% في أغسطس مقارنة بالشهر الأسبق، بينما ظلت أسعار السلع الصناعية دون تغيير.
كما استقرت أسعار الغاز والماء والكهرباء، بينما انخفضت أسعار الخدمات بنسبة 0.4%.




