اعتقال زعيمة كنيسة التوحيد في قضية رشوة

Photo : YONHAP News

أصدرت محكمة سيول المركزية مذكرة توقيف بحق "هان هاك جا" زعيمة كنيسة التوحيد، والشخصية المحورية في فضيحة رشوة تورطت فيها السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي".وأصدرت المحكمة مذكرة التوقيف صباح اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى مخاوف من أن الزعيمة الدينية البالغة من العمر 82 عاما تُشكل خطرا على الأدلة.وجرت المداولات خلال جلسة استماع استمرت أكثر من خمس ساعات أمس الاثنين.وكان فريق التحقيقات الخاص قد طلب إصدار مذكرة التوقيف يوم الخميس الماضي، مُتهما "هان" بانتهاك قانون الأموال السياسية وقانون التحريض غير اللائق والكسب غير المشروع، بالإضافة إلى التحريض على إتلاف الأدلة وارتكاب جرائم اختلاس.ويُشتبه في تواطؤ "هان" عام 2022 مع الرجل الثاني في قيادة الكنيسة آنذاك لتزويد النائب "كوان سونغ دونغ" من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي حاليا، والحاكم آنذاك، بمائة مليون وون، أي ما يعادل حوالي 72 ألف دولار أمريكي، مقابل مساعدته في ضمان مشاركة الكنيسة في مشروعات حكومية في عهد إدارة الرئيس السابق يون صوك يول.كما رُبطت هان بعلاقة صداقة مع السيدة الأولى السابقة في وقت لاحق من ذلك العام، عبر شامان مقرب منها، يُزعم أنه كان يُقدم خدمات للكنيسة.