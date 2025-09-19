الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

البرلمان الكوري يصدر قرارا بشأن قمة آبيك والسلام في شبه الجزيرة الكورية

Write: 2025-09-23 13:10:41Update: 2025-09-23 14:21:20

البرلمان الكوري يصدر قرارا بشأن قمة آبيك والسلام في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

وافق  المعسكران  الحاكم والمعارض  من  الأحزاب السياسية  في  كوريا  الجنوبية  على  قرار  خاص  لإنجاح  مؤتمر  قمة  منتدى  التعاون  الاقتصادي لدول  آسيا  والمحيط الهادئ،  آبيك،  وتحقيق السلام  في  شبه  الجزيرة  الكورية. 
ويتضمن  القرار  الذي  وافقت  عليه  اللجنة  البرلمانية لقمة  آبيك  أمس  "تقديم  البرلمان كل  الدعم  للقمة  التي  ستعقد  في  مدينة  كيونغ  جو  هذا  العام، حيث  إن  نجاحها سيتيح  فرصة  مهمة  لرفع  مكانة  جمهورية  كوريا  والمساهمة  في  تحقيق  السلام في  شبه  الجزيرة الكورية  والازدهار  المشترك لدول  آسيا  والمحيط الهادئ". 
كما  يتضمن  القرار إعادة  التعبير  من  جديد  عن  الإرادة  الثابتة للسلام  في  شبه  الجزيرة  الكورية والاستقرار  في  شمال  شرق  آسيا،  وفتح  طريق  تجاري  جديد  من  خلال  التأكيد  على  أن  جمهورية كوريا  وجهة  استثمار موثوق  بها.
ويشدد  القرار  على  رفع  المكانة الوطنية  من  خلال  إبراز  كوريا  كقوة  ثقافية يهتم  بها  العالم. 
ومن  المتوقع  أن  يتم  تبني  القرار  في  الجلسة  العامة للبرلمان  خلال  الأيام القليلة  القادمة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;