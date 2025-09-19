البرلمان الكوري يصدر قرارا بشأن قمة آبيك والسلام في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

وافق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية على قرار خاص لإنجاح مؤتمر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.ويتضمن القرار الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية لقمة آبيك أمس "تقديم البرلمان كل الدعم للقمة التي ستعقد في مدينة كيونغ جو هذا العام، حيث إن نجاحها سيتيح فرصة مهمة لرفع مكانة جمهورية كوريا والمساهمة في تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية والازدهار المشترك لدول آسيا والمحيط الهادئ".كما يتضمن القرار إعادة التعبير من جديد عن الإرادة الثابتة للسلام في شبه الجزيرة الكورية والاستقرار في شمال شرق آسيا، وفتح طريق تجاري جديد من خلال التأكيد على أن جمهورية كوريا وجهة استثمار موثوق بها.ويشدد القرار على رفع المكانة الوطنية من خلال إبراز كوريا كقوة ثقافية يهتم بها العالم.ومن المتوقع أن يتم تبني القرار في الجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام القليلة القادمة.