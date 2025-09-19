معظم القادة المشاركين في قمة أبيك يقيمون في مدينة كيونغ جو

Photo : YONHAP News

تكثف الحكومة الكورية الجنوبية جهودها حاليا لاستكمال الاستعدادات النهائية لعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في مدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، يوميْ 31 أكتوبر و1 نوفمبر.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس بأن معدل إنجاز المنشآت المتعلقة بالقمة تجاوز 95%، مشيرا إلى أن نتائج فحص السلامة ستصدر في نهاية هذا الشهر، وبناء على تلك النتائج، سيتم تحديد إمكانية استخدام تلك المنشآت.وأضاف أنه تم تخصيص أماكن لإقامة القادة المشاركين في القمة، وأنه ليس هناك أي شكوى في هذا الصدد.وقد أفادت بعض التقارير بأن قادة الدول الأعضاء الـ21 سيقيمون في مجمع "بومون"، بينما ستقوم بعض الدول أيضا بحجز أماكن إقامة في مناطق أخرى مثل مدينة "بوسان" واستخدامها بشكل مشترك.ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يلتقي الرئيسان الأمريكي والصيني على هامش قمة آبيك، وتبرز إمكانية عقد اللقاء في قاعة مخصصة للاجتماعات الثنائية داخل مركز المؤتمرات في مدينة كيونغ جو، أو في منطقة أخرى مثل سيول.وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول أن هذا الأمر يعود للولايات المتحدة والصين لاتخاذ القرار، وأضاف أنه من المعتاد أن تقوم كل دولة بإنشاء قاعات للفعاليات في الفنادق، أو يمكنها استخدام قاعة المؤتمر الرئيسية.