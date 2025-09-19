الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الزعيم الكوري الشمالي يرسل خطاب شكر إلى الرئيس الصيني

Write: 2025-09-23 13:12:48Update: 2025-09-23 14:21:59

Photo : KCNA / Yonhap News

قال  تقرير  نشرته  وكالة  الأنباء المركزية  الكورية  الشمالية اليوم  إن  الزعيم الكوري  الشمالي  "كيم جونغ  أون"  بعث  بخطاب  شكر  ردا  على  رسالة  التهنئة التي  كان  قد  أرسلها  الرئيس الصيني  "شي  جين  بينغ"  بمناسبة الذكرى  الـ77  على  تأسيس  النظام الكوري  الشمالي  يوم  9  سبتمبر. 
وأعرب  كيم  في  خطابه  أول  من  أمس  عن  سعادته بالمشاركة  في  احتفالات الصين  بعيد  النصر  الثمانين  في  بداية  هذا  الشهر  والالتقاء بالرئيس  الصيني،  مؤكدا  أنه  شعر  بالتأييد  الثابت والصداقة  والتعاطف  من  قبل  الصين  حزبا  وحكومة وشعبا. 
وأضاف  أن  تطوير  علاقات  الصداقة بين  كوريا  الشمالية والصين  تلبية  لمتطلبات العصر  عبارة  عن  موقف  ثابت  لحزب  العمال وحكومة  كوريا  الشمالية، معربا  عن  ثقته  بأن  تعزيز  التعاون  النشط  بين  البلدين في  النضال  المشترك لتحقيق  الاشتراكية  سوف  يوفر  المزيد من  الرفاهية  لشعبي  البلدين. 
يذكر  أن  الزعيم الكوري  الشمالي  كان  قد  ألقى  كلمة  أمام  مجلس  الشعب  الأعلى  أول  من  أمس  قال  فيها  إنه  لا  يوجد  سبب  يمنعه  من  الالتقاء  بالرئيس الأمريكي  "دونالد  ترامب".
