الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد على عظمة الشعب الكوري

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" بأعضاء الجالية الكورية في نيويورك، التي يزورها حاليا لحضور اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وحضر الرئيس لي حوارا مع أعضاء الجالية الكورية أمس، قال فيه إن عظمة جمهورية كوريا انطلقت من عظمة الشعب الكوري، وهو ما سيحدث في المستقبل أيضا.وأضاف أن جمهورية كوريا أصبحت نموذجا عالميا، يشمل الثقافة الكورية والكي بوب والدراما الكورية والطعام الكوري والجمال الكوري وحتى الديمقراطية الكورية، مؤكدا على أن الوقت قد حان لعودة كوريا إلى طبيعتها وتحقيق طفرة أخرى.كما أكد أنه سيعمل بالتأكيد على بناء جمهورية كوريا التي يفخر فيها مواطنوها بأنفسهم أمام العالم من النواحي الاقتصادية والثقافية والعسكرية والدبلوماسية والروحية، ويتمكن الكوريون المقيمون في الخارج من أن يقولوا بكل فخر وثقة إنهم مواطنون في جمهورية كوريا.وبالإضافة إلى ذلك تطرق الرئيس لي إلى الصعوبات التي يواجهها الكوريون المقيمون في الخارج في المشاركة في عمليات التصويت، وتعهد بأن يعمل على تحسين نظام التصويت حتى يمارس جميع الكوريين في أي مكان حول العالم، حقهم في التصويت باعتبارهم أصحاب جمهورية كوريا.