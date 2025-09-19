الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

نسبة الباحثين من الهند والصين في كوريا تتجاوز 60% من إجمالي الباحثين الأجانب

Write: 2025-09-23 13:14:03Update: 2025-09-23 14:22:59

Photo : YONHAP News

تبين  أن  الباحثين الهنود  والصينيين  في  كوريا  الجنوبية تجاوزت  60%  من  إجمالي  الباحثين الأجانب  المقيمين  في  البلاد  خلال  السنوات  الخمس  الماضية. 
ووفقا  لبيانات  حصل  عليها  من  وزارة  العدل  النائب  البرلماني "لي  جونغ  هون" من  الحزب  الديمقراطي الحاكم،  عضو  لجنة  العلوم  والتكنولوجيا في  البرلمان  الكوري، بلغ  عدد  الأجانب المقيمين  في  كوريا  بتأشيرة  بحث  "إي  3" خلال  الفترة  من  عام  2020  وحتى  أغسطس  من  هذا  العام،  4629  شخصا. 
وحسب  جنسياتهم،  احتلت  الهند  المرتبة الأولى  بـ2262  شخصا،  وهو  ما  يمثل  حوالي  نصف  إجمالي عدد  الباحثين  الأجانب في  كوريا  خلال  السنوات  الخمس  الماضية،  وتلتها الصين  بـ518  شخصا،  ليشكل  عدد  الباحثين  من  الهند  والصين نسبة  60.1%  من  إجمالي  عدد  الباحثين  الأجانب في  كوريا. 
وبالإضافة  إلى  ذلك،  بلغ  عدد  الباحثين  من  باكستان  304  أشخاص،  وإيران 184  شخصا،  وفيتنام 162  شخصا. 
وشهد  عدد  حاملي  تأشيرات  البحث  انخفاضا  للعام  الثالث  على  التوالي،  حيث  ارتفع  من  639  باحثا  في  عام  2020  إلى  ألف  و59  في  عام  2021،  ثم  انخفض  إلى  ألف  و31  في  عام  2022،  و835  في  عام  2023،  و621  في  العام  الماضي. 
وقد  دخل  كوريا   444  أجنبيا  بتأشيرة بحث  منذ  بداية  هذا  العام  وحتى  شهر  أغسطس  الماضي.
