نسبة الباحثين من الهند والصين في كوريا تتجاوز 60% من إجمالي الباحثين الأجانب

Photo : YONHAP News

تبين أن الباحثين الهنود والصينيين في كوريا الجنوبية تجاوزت 60% من إجمالي الباحثين الأجانب المقيمين في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.ووفقا لبيانات حصل عليها من وزارة العدل النائب البرلماني "لي جونغ هون" من الحزب الديمقراطي الحاكم، عضو لجنة العلوم والتكنولوجيا في البرلمان الكوري، بلغ عدد الأجانب المقيمين في كوريا بتأشيرة بحث "إي 3" خلال الفترة من عام 2020 وحتى أغسطس من هذا العام، 4629 شخصا.وحسب جنسياتهم، احتلت الهند المرتبة الأولى بـ2262 شخصا، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي عدد الباحثين الأجانب في كوريا خلال السنوات الخمس الماضية، وتلتها الصين بـ518 شخصا، ليشكل عدد الباحثين من الهند والصين نسبة 60.1% من إجمالي عدد الباحثين الأجانب في كوريا.وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الباحثين من باكستان 304 أشخاص، وإيران 184 شخصا، وفيتنام 162 شخصا.وشهد عدد حاملي تأشيرات البحث انخفاضا للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع من 639 باحثا في عام 2020 إلى ألف و59 في عام 2021، ثم انخفض إلى ألف و31 في عام 2022، و835 في عام 2023، و621 في العام الماضي.وقد دخل كوريا 444 أجنبيا بتأشيرة بحث منذ بداية هذا العام وحتى شهر أغسطس الماضي.