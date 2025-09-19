إنتاجية العمل في كوريا ضمن المستويات الأقل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أظهرت نتائج دراسة مشتركة صدرت عن مبادرة النمو المستدام التابعة لغرفة التجارة والصناعة الكورية بالتعاون مع البروفسور "باك جونغ سو" من جامعة "صو كانغ" أن إنتاجية العمل السنوية في كوريا الجنوبية، المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد العامل، تبلغ 65 ألف دولار، وهو ما يضع كوريا الجنوبية في المرتبة 22 من بين 36 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2023.ويمثل هذا المستوى حوالي نصف الإنتاجية في بلجيكا، البالغة 125 ألف دولار، وآيسلندا بـ144 ألف دولار، واللتين طبقتا نظام أسبوع العمل بأربعة أيام، وهو أيضا أقل بكثير من المستويات في فرنسا بـ99 ألف دولار، وألمانيا بـ99 ألف دولار، والمملكة المتحدة بـ101 ألف دولار، والتي تطبق حاليا نظام أسبوع العمل بأربعة أيام بشكل تجريبي.وفي هذا السياق، أشارت المبادرة إلى أن تقليص ساعات العمل يمكن أن يحقق نتائج إيجابية مثل تحسين رضاء الموظفين عن وظائفهم وتحفيز الاستهلاك من خلال زيادة أوقات الفراغ.ومع ذلك، أعربت عن قلقها من أن الشركات، في حالة تقليصها لساعات العمل دون زيادة الإنتاجية لكل ساعة، قد تواجه تراجعا في أدائها الإنتاجي السنوي، وارتفاعا في تكاليف العمالة، مما يزيد من أعباء إدارتها.