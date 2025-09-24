السلطات الكورية تكشف عن عملية تلاعب واسعة النطاق بالأسهم

Photo : YONHAP News

صرحت السلطات المالية الكورية بأنها كشفت عن مسؤولين تنفيذيين في معاهد تعليمية كبرى ومستشفيات وشركات مالية قد جنوا أرباحا تُقدر بحوالي 23 مليار وون من خلال مخطط تلاعب واسع النطاق بالسوق المالية، استمر منذ أوائل العام الماضي.وأوضحت هيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية والبورصة في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء بأن المجموعة قامت بتضخيم أسعار أسهم منخفضة الحجم لا تقل قيمتها عن 100 مليار وون، وذلك من خلال شرائها بسعر أعلى من سعر السوق أو بكميات كبيرة، ثم إلغاء أوامر الشراء فورا.ويُزعم أن المجموعة أجرت صفقات من خلال عشرات الحسابات وتلاعبت بعناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة بها لتجنب الكشف عنها.وخلص التحقيق إلى أن المجموعة، بما في ذلك المكاسب غير المحققة، حققت صافي أرباح يُقدر بحوالي 40 مليار وون.ويُعتبر هذا المخطط المزعوم أول قضية تكشفها السلطات الثلاث منذ إعلان حملة صارمة على التلاعب بالأسهم في يوليو الماضي.وقد داهم المحققون مواقع مرتبطة بهذه الادعاءات، وجمدوا حسابات ومدفوعات المشتبه بهم.