بدء تشغيل أولى الحافلات ذاتية القيادة في سيول

Photo : YONHAP News

بدأت عمليات تشغيل أولى الحافلات ذاتية القيادة في العاصمة الكورية سيول، بالقرب من مجرى جدول "تشونغ غيه تشون" المائي.وأعلنت حكومة سيول الحضرية أمس الثلاثاء أن حافلة "تشونغ غيه ايه - 0 -1" ذاتية القيادة قد انطلقت في رحلتها التي تمتد لمسافة أربعة كيلومترات وتربط بين ساحة "تشونغ غيه" وسوق "كوانغ جانغ".وقد طُوّرت الحافلة بتقنيات كورية، وهي مزودة بشاشة داخلية كبيرة تعرض معلومات عن حالة تشغيلها، بالإضافة إلى مصعد للكراسي المتحركة. وتعمل الحافلة كل 30 دقيقة بين الساعة 10 صباحا و4:50 مساء، وتتسع لما يصل إلى ثمانية ركاب في المرة الواحدة.وسوف يكون هناك طاقم بشري على أهبة الاستعداد لحالات الطوارئ.ويمكن ركوب الحافلة مجانا في الوقت الحالي، لكن المدينة ستبدأ بفرض رسوم في النصف الأول من العام القادم.وقد شهد أمس الثلاثاء أول تشغيل لحافلة بدون مقعد سائق أو عجلة قيادة في عاصمة كوريا الجنوبية.